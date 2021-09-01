Для протидії загрозам: між Україною та США встановлять лінію захищеного зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Між Україною та Сполученими Штатами Америки встановлять лінію захищеного зв’язку. Відповідну угоду підписали Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державний департамент Сполучених Штатів Америки, повідомили УНН у Держспецзв'язку.
Деталі
За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, об’єднання зусиль у цьому напрямку дадуть можливість ефективніше протидіяти загрозам в інформаційній сфері, які щодня перетворюються на нові виклики.
Цитата:
“Сьогодні особлива увага приділяється створенню умов, що забезпечують передачу інформації з огляду на зростання глобальної ролі інформаційної безпеки. Я сподіваюся, що безпечна лінія зв'язку сприятиме швидкому прийняттю рішень на стратегічному рівні. Водночас ця лінія зв’язку значно спростить процес передачі інформації, надійно захищаючи її”, - зазначив очільник служби.
Зазначається, що для виконання Угоди сторони зобов’язуються у столицях своїх держав забезпечити створення і функціонування Національного центру. Такі центри використовуватимуться для обміну інформацією з метою розбудови довіри та посилення міжнародної безпеки.
Національним центром в Україні визначено Головне управління урядового зв’язку Держспецзв’язку, а у Сполучених Штатах Америки – Центр зменшення національних та ядерних загроз США.
Про інші угоди
У США перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко підписав угоду про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Експортно-імпортним банком Сполучених Штатів.
Також США і Україна підписали угоду щодо основ оборонного партнерства. Також Україна та США уклали меморандум щодо космічних польотів.
Під час візиту Зеленського до Вашингтону також відбулося підписання меморандуму між Енергоатомом та Westinghouse Electric про спільну роботу над енергоблоком Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а в цілому - щодо 5 енергоблоків.