"Для этого танго нужны двое": Трамп высказался о сложностях диалога с путиным и Зеленским - The Guardian

Президент США Дональд Трамп заявил о сложностях переговоров с российским и украинским президентами владимиром путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Трамп заявил, что в этом случае "должны быть двое, чтобы танцевать танго".

Я сказал путину, что мы организуем встречу с президентом Зеленским, и вы с ним встретитесь, а после этой встречи, если все сложится, хорошо, я возьму на себя руководство и мы все завершим. У них должны быть определенные отношения. Иначе мы просто тратим много времени. Я не хочу этого делать

Также президент США добавил, что "просто хочет завершить эту войну".

Если я могу спасти 7000 человек в неделю от гибели, я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно