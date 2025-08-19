"Для этого танго нужны двое": Трамп высказался о сложностях диалога с путиным и Зеленским - The Guardian
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о трудностях в переговорах с владимиром путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил, что для успеха необходимо взаимодействие обеих сторон, и выразил желание завершить войну.
Президент США Дональд Трамп заявил о сложностях переговоров с российским и украинским президентами владимиром путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Трамп заявил, что в этом случае "должны быть двое, чтобы танцевать танго".
Я сказал путину, что мы организуем встречу с президентом Зеленским, и вы с ним встретитесь, а после этой встречи, если все сложится, хорошо, я возьму на себя руководство и мы все завершим. У них должны быть определенные отношения. Иначе мы просто тратим много времени. Я не хочу этого делать
Также президент США добавил, что "просто хочет завершить эту войну".
Если я могу спасти 7000 человек в неделю от гибели, я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что не звонил владимиру путину на глазах у европейских лидеров, чтобы "не проявлять неуважение" к российскому диктатору.