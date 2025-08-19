$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 1588 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 9766 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 11853 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 13600 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 15421 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 17400 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 66697 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 56778 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 71774 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 90524 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
"Для этого танго нужны двое": Трамп высказался о сложностях диалога с путиным и Зеленским - The Guardian

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Дональд Трамп заявил о трудностях в переговорах с владимиром путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил, что для успеха необходимо взаимодействие обеих сторон, и выразил желание завершить войну.

"Для этого танго нужны двое": Трамп высказался о сложностях диалога с путиным и Зеленским - The Guardian

Президент США Дональд Трамп заявил о сложностях переговоров с российским и украинским президентами владимиром путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Трамп заявил, что в этом случае "должны быть двое, чтобы танцевать танго".

Я сказал путину, что мы организуем встречу с президентом Зеленским, и вы с ним встретитесь, а после этой встречи, если все сложится, хорошо, я возьму на себя руководство и мы все завершим. У них должны быть определенные отношения. Иначе мы просто тратим много времени. Я не хочу этого делать 

- сказал он.

Также президент США добавил, что "просто хочет завершить эту войну".

Если я могу спасти 7000 человек в неделю от гибели, я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно

- заявил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не звонил владимиру путину на глазах у европейских лидеров, чтобы "не проявлять неуважение" к российскому диктатору.

Евгений Устименко

