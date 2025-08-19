"Для цього танго потрібні двоє": Трамп висловився про складності діалогу з путіним і Зеленським - The Guardian

Президент США Дональд Трамп заявив про складнощі переговорів з російським і українським президентами володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Трамп заявив, що в цьому випадку "мають бути двоє, щоб танцювати танго".

Я сказав путіну, що ми організуємо зустріч з президентом Зеленським, і ви з ним зустрінетеся, а після цієї зустрічі, якщо все складеться, добре, я візьму на себе керівництво і ми все завершимо. Вони повинні мати певні стосунки. Інакше ми просто витрачаємо багато часу. Я не хочу цього робити