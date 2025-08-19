$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
12:13 • 10136 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
12:09 • 12076 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
11:23 • 13810 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 15526 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
09:27 • 17455 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 66916 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 56904 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 71891 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 90637 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
"Для цього танго потрібні двоє": Трамп висловився про складності діалогу з путіним і Зеленським - The Guardian

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Дональд Трамп заявив про труднощі у переговорах з володимиром путіним та Володимиром Зеленським. Він зазначив, що для успіху потрібна взаємодія обох сторін, і висловив бажання завершити війну.

"Для цього танго потрібні двоє": Трамп висловився про складності діалогу з путіним і Зеленським - The Guardian

Президент США Дональд Трамп заявив про складнощі переговорів з російським і українським президентами володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Трамп заявив, що в цьому випадку "мають бути двоє, щоб танцювати танго".

Я сказав путіну, що ми організуємо зустріч з президентом Зеленським, і ви з ним зустрінетеся, а після цієї зустрічі, якщо все складеться, добре, я візьму на себе керівництво і ми все завершимо. Вони повинні мати певні стосунки. Інакше ми просто витрачаємо багато часу. Я не хочу цього робити 

- сказав він.

Також президент США додав, що "просто хоче завершити цю війну".

Якщо я можу врятувати 7000 людей на тиждень від загибелі, я хочу спробувати потрапити до раю, якщо це можливо

- заявив Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що не телефонував володимиру путіну перед очима європейських лідерів, аби "не проявляти неповагу" до російського диктатора.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
The Guardian
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна