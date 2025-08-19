"Для цього танго потрібні двоє": Трамп висловився про складності діалогу з путіним і Зеленським - The Guardian
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про труднощі у переговорах з володимиром путіним та Володимиром Зеленським. Він зазначив, що для успіху потрібна взаємодія обох сторін, і висловив бажання завершити війну.
Президент США Дональд Трамп заявив про складнощі переговорів з російським і українським президентами володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Трамп заявив, що в цьому випадку "мають бути двоє, щоб танцювати танго".
Я сказав путіну, що ми організуємо зустріч з президентом Зеленським, і ви з ним зустрінетеся, а після цієї зустрічі, якщо все складеться, добре, я візьму на себе керівництво і ми все завершимо. Вони повинні мати певні стосунки. Інакше ми просто витрачаємо багато часу. Я не хочу цього робити
Також президент США додав, що "просто хоче завершити цю війну".
Якщо я можу врятувати 7000 людей на тиждень від загибелі, я хочу спробувати потрапити до раю, якщо це можливо
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що не телефонував володимиру путіну перед очима європейських лідерів, аби "не проявляти неповагу" до російського диктатора.