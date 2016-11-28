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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Действия радикалов и их подстрекателей привели к убийствам на Майдане - В.Янукович

Киев • УНН

 • 7628 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что радикалы и лица, которые ими манипулировали, спровоцировали кровопролитие на Майдане, что в дальнейшем привело к оккупации Крыма и конфликту на Донбассе. Об этом он сказал во время видеодопроса из Ростовского суда РФ, передает корреспондент УНН.

Действия радикалов и их подстрекателей привели к убийствам на Майдане - В.Янукович

"Различные провокации, которые были в январе в феврале, они только обостряли ситуацию. Я убежден в том, что люди, которые стояли на Майдане, они в этом были не виноваты. Виноваты были радикалы и те, кто, условно говоря, ими манипулировал", - сказал он.

Также экс-президент заявил, что в дальнейшем такие действия привели к оккупации Крыма и конфликту на Майдане.

"У меня есть уверенность в том, что именно они спровоцировали кровопролитие, если бы не они, не было бы ситуации такой и в Крыму, и на Донбассе", - отметил В.Янукович.

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