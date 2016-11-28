Действия радикалов и их подстрекателей привели к убийствам на Майдане - В.Янукович

"Различные провокации, которые были в январе в феврале, они только обостряли ситуацию. Я убежден в том, что люди, которые стояли на Майдане, они в этом были не виноваты. Виноваты были радикалы и те, кто, условно говоря, ими манипулировал", - сказал он.

Также экс-президент заявил, что в дальнейшем такие действия привели к оккупации Крыма и конфликту на Майдане.

"У меня есть уверенность в том, что именно они спровоцировали кровопролитие, если бы не они, не было бы ситуации такой и в Крыму, и на Донбассе", - отметил В.Янукович.