Действия радикалов и их подстрекателей привели к убийствам на Майдане - В.Янукович
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что радикалы и лица, которые ими манипулировали, спровоцировали кровопролитие на Майдане, что в дальнейшем привело к оккупации Крыма и конфликту на Донбассе. Об этом он сказал во время видеодопроса из Ростовского суда РФ, передает корреспондент УНН.
"Различные провокации, которые были в январе в феврале, они только обостряли ситуацию. Я убежден в том, что люди, которые стояли на Майдане, они в этом были не виноваты. Виноваты были радикалы и те, кто, условно говоря, ими манипулировал", - сказал он.
Также экс-президент заявил, что в дальнейшем такие действия привели к оккупации Крыма и конфликту на Майдане.
"У меня есть уверенность в том, что именно они спровоцировали кровопролитие, если бы не они, не было бы ситуации такой и в Крыму, и на Донбассе", - отметил В.Янукович.