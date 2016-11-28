Дії "радикалів" і їхніх підбурювачів призвели до вбивств на Майдані — В.Янукович
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович вважає, що "радикали" та особи, які ними маніпулювали, спровокували кровопролиття на Майдані, що в подальшому призвело до окупації Криму та конфлікту на Донбасі. Про це він сказав під час відеодопиту з Ростовського суду РФ, передає кореспондент УНН.
“Різні провокації, які були в січні в лютому місяці, вони тільки загострювали ситуацію. Я переконаний в тому, що люди, які стояли на Майдані, вони в цьому були не винні. Винні були радикали і ті, хто, умовно кажучи, ними маніпулювали”, — сказав він.
Також екс-президент заявив, що в подальшому такі дії призвели до окупації Криму і конфлікту на Майдані.
"У мене є переконання в тому, що саме вони спровокували кровопролиття, якщо б не вони, не була б ситуації такої і в Криму і на Донбасі", - зазначив В.Янукович.