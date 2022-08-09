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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дія" будет принимать информацию о жилье, разрушенном врагом с 2014 года: Правительство поддержало инициативу

Киев • УНН

 • 135608 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства реинтеграции по упрощению порядка представления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе вследствие вооруженной агрессии рф в приложении “Дія”. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минреинтеграцию.

Детали

Сегодня Кабмин расширил и упростил порядок предоставления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии рф. Соответствующее постановление разработала команда Минреинтеграции.

К процессу приобщили приложение ДІЯ. В ведомстве пояснили, что если ранее через “Дія” украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения рф, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года.

Дополнение

Украинцы подали уже более 250 тысяч информационных сообщений о разрушенных или поврежденных домах – то есть сейчас в стране уже 800 тысяч человек нуждаются в жилье.

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