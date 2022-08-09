"Дія" будет принимать информацию о жилье, разрушенном врагом с 2014 года: Правительство поддержало инициативу

Детали

Сегодня Кабмин расширил и упростил порядок предоставления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии рф. Соответствующее постановление разработала команда Минреинтеграции.

К процессу приобщили приложение ДІЯ. В ведомстве пояснили, что если ранее через “Дія” украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения рф, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года.

Дополнение

Украинцы подали уже более 250 тысяч информационных сообщений о разрушенных или поврежденных домах – то есть сейчас в стране уже 800 тысяч человек нуждаются в жилье.