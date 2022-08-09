“Дія” прийматиме інформацію про житло, зруйноване ворогом з 2014 року: Уряд підтримав ініціативу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства реінтеграції щодо спрощення порядку подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії рф у додатку “Дія”. Про це УНН пише з посиланням на Мінреінтегреції.
Деталі
Сьогодні Кабмін розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії рф. Відповідну постанову розробила команда Мінреінтеграції.
До процесу долучили застосунок ДІЯ. У відомстві пояснили, що якщо раніше через “Дію” українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення рф, то зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року.
Доповнення
Українці подали вже понад 250 тисяч інформаційних повідомлень про зруйновані або пошкоджені домівки – тобто наразі в країні вже 800 тисяч людей мають потребу в житлі.