Диверсант въехал в блок-пост в оккупированной Волновахе: есть раненые оккупанты - Андрющенко

В ночь на 9 июня неизвестный мужчина на грузовике въехал в блок-пост в оккупированной Волновахе Донецкой области, есть пострадавшие среди оккупантов. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Неизвестный диверсант на грузовике сегодня в 3: 00 протаранил блок-пост в г. Волноваха на трассе Мариуполь-Донецк. Есть пострадавшие оккупанты, к сожалению - все живы. Но, тенденция неплохая. Давайте еще - написал Андрющенко.

Дополнение

Во временно оккупированном Луганске утром 7 июня местные жители сообщили о многочисленных взрывах, речь шла о районах, где расположены российские захватчики и обустроена военная инфраструктура захватчиков.