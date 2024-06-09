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Диверсант в’їхав у блок-пост у окупованій Волновасі: є поранені окупанти – Андрющенко

Київ • УНН

 • 24825 перегляди

Невідомий диверсант на вантажівці протаранив блокпост в окупованій Волновасі Донецької області, в результаті чого є постраждалі серед російських окупантів.

У ніч на 9 червня невідомий чоловік на вантажівці в’їхав у блок-пост у окупованій Волновасі Донецької області, є постраждалі  серед окупантів.  Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Невідомий диверсант на вантажівці сьогодні о 3:00 протаранив блок-пост у м. Волноваха на трасі Маріуполь-Донецьк. Є постраждалі окупанти, нажаль - всі живі. Але, тенденція непогана. Давайте ще

-написав Андрющенко.

Доповнення 

У тимчасово окупованому Луганську вранці 7 червня місцеві жителі повідомили про численні вибухи, йшлось про райони, де розташовані російські загарбники та облаштована військова інфраструктура загарбників.

Тетяна Краєвська

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