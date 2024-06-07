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"Від семи до 20 вибухів": голова ОВА повідомив подробиці про "прильоти" в окупованому Луганську

"Від семи до 20 вибухів": голова ОВА повідомив подробиці про "прильоти" в окупованому Луганську

Київ • УНН

 • 15509 перегляди

У тимчасово окупованому Луганську сьогодні вранці місцеві жителі повідомили про численні вибухи, ідеться про райони, де розташовані російські загарбники та облаштована військова інфраструктура загарбників.

У тимчасово окупованому Луганську сьогодні вранці місцеві жителі повідомили про численні вибухи, ідеться про райони, де розташовані російські загарбники та облаштована військова інфраструктура загарбників, повідомив у п'ятницю голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Сьогодні зранку окупований росіянами Луганськ опинився під рясним обстрілом. Місцеві жителі викладають багато відео з різних районів міста з вибухами, ґвалтом та руйнуваннями. Місцеві спостерігачі називають від семи до 20 вибухів, можливо це разом із спробами перехоплення та влучань по місту

- написав Лисогор у Telegram.

З його слів, ідеться про південь та схід Луганська.

Він при цьому вказав на тверду впевненість у двох речах. 

"По-перше, відео локалізовані у районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де вже з комфортом обжилися російські загарбники. У тому ж місці знаходиться летовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі днями і ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військомату", - зазначив Лисогор.

Він також вказав, що "повідомляють також про влучання у нафтобазу – вже вчетверте за останні два місяці. Тобто прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників".

"По-друге, зброя надана нам західними союзниками, надзвичайно точна. На жаль, росіяни завжди прикриваються мирними мешканцями, і якби ППО не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про постраждалих серед цивільних, а тим більш – серед дітей, не було б. Тільки росія несе відповідальність за жертви серед містян Луганська. Боротьба України та її союзників триватиме до перемоги над ворогом та звільнення Луганщини!" - наголосив Лисогор.

"Вибухи почуло все місто": в окупованому Луганську повідомили про "приліт"07.06.24, 11:48 • 52676 переглядiв

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