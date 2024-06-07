"От семи до 20 взрывов": глава ОВА сообщил подробности о "прилетах" в оккупированном Луганске

Во временно оккупированном Луганске сегодня утром местные жители сообщили о многочисленных взрывах, речь идет о районах, где расположены российские захватчики и обустроена военная инфраструктура захватчиков, сообщил в пятницу глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Сегодня утром оккупированный россиянами Луганск оказался под обильным обстрелом. Местные жители выкладывают много видео из разных районов города со взрывами, криками и разрушениями. Местные наблюдатели называют от семи до 20 взрывов, возможно это вместе с попытками перехвата и попаданиями по городу - написал Лысогор в Telegram.

По его словам, речь идет о юге и востоке Луганска.

Он при этом указал на твердую уверенность в двух вещах.

"Во-первых, видео локализованы в районе Острой Могилы, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, где уже с комфортом обжились российские захватчики. В том же месте находится аэродром, авиаремонтный завод и проходит трасса до российской границы. По этой трассе днями и ночами российская армия перевозит грузы, оружие и личный состав, который дислоцируется в тех же же казармах летного училища. А также в районе бывшего областного военкомата", - отметил Лысогор.

Он также указал, что "сообщают также о попадании в нефтебазу – уже в четвертый раз за последние два месяца. То есть прилетает исключительно по давней и обустроенной военной инфраструктуре захватчиков".

"Во-вторых, оружие, предоставленное нам западными союзниками, чрезвычайно точное. К сожалению, россияне всегда прикрываются мирными жителями, и если бы ПВО не работало над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди гражданских, а тем более – среди детей, не было бы. Ттолько россия несет ответственность за жертвы среди горожан Луганска. Борьба Украины и ее союзников будет продолжаться до победы над врагом и освобождения Луганщины!"- подчеркнул Лысогор.

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