Дети и преступления: в полиции объяснили связь между трудовой миграцией и правонарушениями
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Лидерами по количеству зафиксированных преступлений против детей и совершенных детьми является Восточный и Западный регионы. Это связано, в том числе, с трудовой миграцией украинцев. Об этом сообщил во время брифинга заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Восточный и Западный регионы остаются болезненными точками в контексте проблемы преступлений против детей и совершенных детьми. Потому что вопрос тех, кто уезжает на работу, не оставляет своей актуальности, и дети, которые остались без присмотра родителей, так или иначе становятся жертвами насилия или вовлекаются в незаконную деятельность", - сказал К.Бушуев.
В то же время он уточнил, что в течение последних пяти лет наблюдается тенденция к уменьшению количества зафиксированных правонарушений в отношении детей в регионах. Но проблематика детской преступности и правонарушений против детей имеет очень большую латентную составляющую.
В прошлом году в Украине зафиксировано почти 5 тыс. преступлений против детей.