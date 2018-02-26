Дети и преступления: в полиции объяснили связь между трудовой миграцией и правонарушениями

"Восточный и Западный регионы остаются болезненными точками в контексте проблемы преступлений против детей и совершенных детьми. Потому что вопрос тех, кто уезжает на работу, не оставляет своей актуальности, и дети, которые остались без присмотра родителей, так или иначе становятся жертвами насилия или вовлекаются в незаконную деятельность", - сказал К.Бушуев.

В то же время он уточнил, что в течение последних пяти лет наблюдается тенденция к уменьшению количества зафиксированных правонарушений в отношении детей в регионах. Но проблематика детской преступности и правонарушений против детей имеет очень большую латентную составляющую.

В прошлом году в Украине зафиксировано почти 5 тыс. преступлений против детей.