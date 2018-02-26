Діти та злочини: у поліції пояснили зв'язок між трудовою міграцією і правопорушеннями
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Лідерами за кількістю зафіксованих злочинів проти дітей та скоєних дітьми є Східний та Західний регіони. Це пов'язано, в тому числі, з трудовою міграцією українців. Про це повідомив під час брифінгу заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
"Східний та Західний регіони залишаються найболючішими точками у контексті проблеми злочинів проти дітей та скоєних дітьми. Тому що питання заробітчан не полишає своєї актуальності, і діти, які залишились без догляду батьків, так чи інакше стають жертвами насилля або втягуються в незаконну діяльність", - сказав К.Бушуєв.
Водночас він уточнив, що протягом останніх п’яти років спостерігається тенденція до зменшення кількості зафіксованих правопорушень щодо дітей у регіонах. Але проблематика дитячої злочинності та правопорушень проти дітей має дуже велику латентну складову.
Нагадаємо, минулого року в Україні зафіксовано майже 5 тис. злочинів проти дітей.