Директора банка в Донецкой области будут судить за присвоение почти 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Прокуратура направила в суд дело в отношении директора одного из Краматорских отделений банка по подозрению в присвоении почти трех миллионов гривен, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Досудебным расследованием установлено, что 45-летний директор филиала банка получил от клиента банка денежные средства в общей сумме почти 3 млн грн, которые предназначались для погашения задолженности по кредитному договору.
Указанные средства мужчина не зачислил на счет клиента для погашения задолженности, а решил оставить себе.
В дальнейшем, с указанной суммой мужчина пересек границу Украины.
Мужчине было заочно объявлено о подозрении в присвоении почти 3 млн грн. Сейчас обвинительный акт в отношении него направлен в суд для заочного осуждения.
Как сообщал УНН, чиновника Черниговского водоканала уличили в присвоении 800 тыс. грн.