Директора банку на Донеччині судитимуть за привласнення майже 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Прокуратура направила до суду справу щодо директора одного з Краматорських відділень банку за підозрою у привласненні майже трьох мільйонів гривень, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Досудовим розслідуванням установлено, що 45-річний директор філії банку отримав від клієнта банку грошові кошти в загальній сумі майже 3 млн грн, які призначалися для погашення заборгованості за кредитним договором.
Вказані кошти чоловік не зарахував на рахунок клієнта для погашення заборгованості, а вирішив залишити собі.
У подальшому, з вказаною сумою чоловік перетнув кордон України.
Чоловікові було заочно оголошено про підозру у привласненні майже 3 млн грн. Наразі обвинувальний акт відносно нього скеровано до суду для заочного засудження.
Як повідомляв УНН, посадовця Чернігівського водоканалу викрили на привласненні 800 тис. грн.