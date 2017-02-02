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Директора банку на Донеччині судитимуть за привласнення майже 3 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Прокуратура направила до суду справу щодо директора одного з Краматорських відділень банку за підозрою у привласненні майже трьох мільйонів гривень, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Директора банку на Донеччині судитимуть за привласнення майже 3 млн грн

Досудовим розслідуванням установлено, що 45-річний директор філії банку отримав від клієнта банку грошові кошти в загальній сумі майже 3 млн грн, які призначалися для погашення заборгованості за кредитним договором.

Вказані кошти чоловік не зарахував на рахунок клієнта для погашення заборгованості, а вирішив залишити собі.

У подальшому, з вказаною сумою чоловік перетнув кордон України.

Чоловікові було заочно оголошено про підозру у привласненні майже 3 млн грн. Наразі обвинувальний акт відносно нього скеровано до суду для заочного засудження.

Як повідомляв УНН, посадовця Чернігівського водоканалу викрили на привласненні 800 тис. грн.

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