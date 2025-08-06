Директор научного учреждения НААН получил новое подозрение
Киев • УНН
Директору Прикарпатской государственной сельскохозяйственной опытной станции НААН сообщено о подозрении в служебной халатности, нанесшей государству ущерб почти 22 млн грн. Также он подозревается в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что повлекло ущерб на 932 тыс. грн.
Директору Прикарпатской государственной сельскохозяйственной опытной станции Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН сообщено о подозрении в служебной халатности, нанесшей государству ущерб почти на 22 млн грн.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Николае Микитине.
Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры директору Прикарпатской государственной сельскохозяйственной опытной станции Института сельского хозяйства Карпатского региона Национальной академии аграрных наук Украины сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины)
По данным следствия, в течение 2020–2022 годов директор учреждения заключал дополнительные соглашения к договору контрактации с частным предприятием, которыми согласовывал реализацию сельскохозяйственной продукции по ценам, существенно ниже рыночных.
При этом он не учел требования приказов руководства НААН относительно обязательной реализации зерна по ценам, не ниже биржевых, и не проверил фактическую рыночную конъюнктуру.
ОГП сообщает, что в результате заключения таких соглашений и поставки продукции по заниженным ценам государственное учреждение потеряло почти 22 млн грн, что подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы. В целом за этот период было реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму около 90 млн грн, тогда как ее рыночная стоимость превышала 111 млн грн.
Следовательно, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей повлекло тяжкие последствия государственным интересам, в лице научного учреждения, подчиняющегося НААН
Кроме этого, в рамках расследования другого уголовного производства этому же лицу сообщено о подозрении по факту злоупотребления своим служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, а также в служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Расследованием установлено, что фигурантом производства умышленно внесены ложные сведения в акты выполненных работ и договоров подряда, указав почти на 100 га большую площадь земельных угодий, в результате чего завышены расходы на их обработку, чем причинен ущерб на сумму 932 тыс. грн.
Лицу вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога
Президенту НААН сообщили о подозрении в растрате - ГБР13.06.25, 11:36 • 2902 просмотра