Директор НАБУ Кривонос дважды сорвал полиграф и скрыл фиктивное усыновление от комиссии - экспрокурор САП

Директор НАБУ Семен Кривонос во время конкурса на руководителя теруправления Бюро в 2016 году дважды пытался обмануть полиграф, однако из-за выявленных махинации был недопущен к тестированию, а впоследствии ввел в заблуждение конкурсную комиссию, утаив информацию о фиктивном усыновлении ребенка во избежание тюрьмы. Об этом заявил бывший прокурор САП Станислав Броневицкий, передает УНН.

По его словам, первая попытка прохождения полиграфа завершилась еще до начала тестирования.

Причина – попытка оптимизировать результаты полиграфа путем нанесения на пальцы постороннего вещества. Это сразу было обнаружено полиграфологами, после чего кандидата отправили домой - отмечает Броневицкий.

Во время второй попытки Кривонос сообщил о приеме успокаивающих препаратов. "Он объяснил это тем, что по дороге в Киев попал в ДТП и решил успокоиться. В результате его снова не допустили к тестированию", - сообщает экспрокурор САП. По его словам, во время конкурса на директора НАБУ уже в 2023 году эти обстоятельства не были озвучены или учтены конкурсной комиссией.

Отдельно Броневицкий обращает внимание на обстоятельства уголовного производства по подкупу избирателей Кривоноса. По словам Броневицкого, во время собеседования кандидата на главу НАБУ вопрос о подкупе Кривоносом избирателей был подан таким образом, чтобы "разрешить ему максимально дистанцироваться от сути обстоятельств и позиционировать себя не как фигуранта, а как "жертву"".

"Член комиссии сразу отметил, что производство якобы закрыто, хотя фактически речь идет об освобождении от уголовной ответственности по решению суда", - подчеркнул он.

В то же время сам Кривонос во время собеседования заявил, что подкуп избирателей является "бредом". Однако, по словам Броневицкого, это противоречит судебному решению. "Если это "бред", то почему он согласился на амнистию, а не настаивал на оправдательном приговоре?" – отметил экспрокурор.

Также он указывает, что во время собеседования не анализировали судебное решение, в котором упоминается ребенок, что явилось основанием для применения амнистии. В то же время, по его словам, в декларациях Кривоноса за 2015-2018 годы этот ребенок не был отражен, что могло бы стать предметом отдельных вопросов во время конкурса.

Экспрокурор также заявил о признаках согласованности действий членов конкурсной комиссии. "Имеются все признаки согласованности позиций и имитационности соответствующего этапа собеседования", - считает он.

В этом контексте он задал вопросы профессиональной пригодности и порядочности к членам конкурсной комиссии, участвовавшим в отборе директора НАБУ в 2023 году, а именно: Карен Гринавей, Драго Коса, Повиласа Малакаускаса, Алексея Грищука, Николая Кучерявенко и Кирилла Легких.

На момент публикации Кривонос и члены конкурсной комиссии публично не отреагировали на эти заявления.