$43.820.1450.680.17
Директор НАБУ Кривонос двічі зірвав поліграф і приховав фіктивне всиновлення від комісії - експрокурор САП

Київ • УНН

 • 3374 перегляди

Експрокурор Броневицький заявив про махінації Семена Кривоноса під час конкурсів. Посадовець нібито приховав фіктивне всиновлення та вживав препарати.

Директор НАБУ Семен Кривонос під час конкурсу на керівника теруправління Бюро у 2016 році двічі намагався обдурити поліграф, однак через виявлені махінації був не допущений до тестування, а згодом ввів в оману конкурсну комісію, приховавши інформацію про фіктивне всиновлення дитини заради уникнення тюрми. Про це заявив колишній прокурор САП Станіслав Броневицький, передає УНН.

За його словами, перша спроба проходження поліграфа завершилась ще до початку тестування. 

Причина – спроба  "оптимізувати" результати поліграфа шляхом нанесення на пальці сторонньої речовини. Це було одразу виявлено поліграфологами, після чого кандидата відправили додому 

- зазначає Броневицький.

Під час другої спроби Кривонос повідомив про прийом заспокійливих препаратів. "Він пояснив це тим, що дорогою до Києва потрапив у ДТП і вирішив заспокоїтися. У результаті його знову не допустили до тестування", - повідомляє експрокурор САП.  За його словами, під час конкурсу на директора НАБУ вже у 2023 році ці обставини не були озвучені або враховані конкурсною комісією. 

Окремо Броневицький звертає увагу на обставини кримінального провадження щодо підкупу виборців Кривоноса. За його словами, під час співбесіди кандидата на очільника НАБУ, пану Семену питання  про підкуп ним виборців було подано таким чином, щоб "дозволити Кривоносу максимально дистанціюватися від суті обставин і позиціонувати себе не як фігуранта, а як "жертву"".

"Член комісії одразу зазначив, що провадження нібито "закрите", хоча фактично йдеться про звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду", - підкреслив він.

Водночас сам Кривонос під час співбесіди заявив, що підкуп виборців є "маячнею". Однак, за словами Броневицького, це суперечить судовому рішенню. "Якщо це "маячня", то чому він погодився на амністію, а не наполягав на виправдувальному вироку?" - зазначив експрокурор.

Також він вказує, що під час співбесіди не аналізували судове рішення, в якому згадується дитина, що стало підставою для застосування амністії. 

Водночас, за його словами, у деклараціях Кривоноса за 2015-2018 роки ця дитина не була відображена, що могло б стати предметом окремих запитань під час конкурсу.

Експрокурор також заявив про ознаки узгодженості дій членів конкурсної комісії. "Наявні всі ознаки узгодженості позицій та імітаційності відповідного етапу співбесіди", - вважає він.

У цьому контексті він поставив питання професійної придатності та доброчесності до членів конкурсної комісії, які брали участь у відборі директора НАБУ у 2023 році, а саме: Карен Грінавей, Драго Коса, Повілас Малакаускас, Олексій Грищук, Микола Кучерявенко та Кирило Легких.

Станом на момент публікації Кривонос та члени конкурсної комісії публічно не відреагували на ці заяви.

