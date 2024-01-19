Директор аквафермы в Винницкой области в очередной раз подтвердил, что местная птицефабрика не причастна к массовой гибели рыбы
Винницкая птицефабрика не причастна к массовой гибели рыбы в рыбном хозяйстве.
Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков и Куцурубскую громаду Николаевщины
Российские войска обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области, однако обошлось без жертв.
В россии в результате атаки дрона произошел пожар на нефтебазе
Нефтебаза в клинцах, россия, загорелась после атаки беспилотника.
Украинские киберволонтеры успешно атаковали госпредприятие рф и получили информацию о военных объектах врага - ГУР
Украинские киберволонтеры из организации Blackjack провели успешную атаку на российское государственное предприятие, получив 1,2 терабайта данных, связанных с более чем 500 российскими военными объектами.
россияне за сутки выпустили 413 снарядов по Херсонщине: три человека ранены
Российские войска 67 раз обстреляли Херсонскую область 18 января, выпустив 413 снарядов и ранив трех человек.
Еще плюс 920 оккупантов и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 374 520 человек личного состава и 6167 танков.
Силы обороны на Авдеевском направлении отбили 44 атаки врага - Генштаб
За сутки на Авдеевском направлении украинские силы обороны успешно отбили 44 вражеские атаки, сообщает Генеральный штаб. Несмотря на постоянные усилия противника, украинские воины удерживают свои позиции, нанося оккупантам значительные потери.
Латвия начинает процесс депортации почти 1000 граждан рф
Латвия начала депортацию 985 граждан россии, которые не выполнили требования иммиграционного законодательства, в частности, не сдали языковой экзамен или не подали заявление на получение вида на жительство. Пока только два человека были депортированы принудительно.
Извержение вулкана в Исландии показали на кадрах с дрона
Исландский вулкан Фаградальсфьядль извергся второй раз с декабря.
россияне пытаются противодействовать партизанскому движению на ВОТ востока Украины - ЦНС
российские военные пытаются усилить контрразведку на оккупированных территориях востока Украины путем увеличения мобильных групп, которые проводят выборочные проверки населения, сообщает Центр национального сопротивления.