Директор аквафермы в Винницкой области в очередной раз подтвердил, что местная птицефабрика не причастна к массовой гибели рыбы

Руководитель аквафермы на Ладыжинском водохранилище в селе Степашки Александр Корх в очередной раз подтвердил, что Винницкая птицефабрика не причастна к массовой гибели рыбы в этом рыбном хозяйстве. Сейчас, по его словам, рассматривается, другая основная версия мора девяти тонн осетров и белуги. Об этом Корх рассказал в комментариях изданию Kurkul, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Корх, детально ознакомившись с ситуацией, пришел к выводу, что хозяйственная деятельность никоим образом не могла вызвать гибель рыбы на озере в Степашках.

Сейчас, как основную из версий мора рыбы, он рассматривает, возможное попадание в воду хлора из водозабора, который расположен выше по течению. Но и эта версия, по словам самого Корха, нуждается в подтверждении.

"Хлор очень трудно обнаружить. Питьевую воду, которая течет из кранов хлорируют, поскольку химикат убивает все живое и потом просто исчезает. Если спросить жителей Ладыжина, то уже шесть лет летом на короткий период в городе отключают воду, а когда включают она имеет запах рыбы. У осетров хлор просто выжигает жабры и распадается", - отметил Корх.

Сегодня, 19 января, должно состояться наконец, неожиданно перенесенное с 16 января, заседание рабочей группы Винницкого облсовета, которую еще в октябре прошлого года создали для расследования этого инцидента.

За московский патриархат и Гройсмана: кто инициировал создание рабочей группы Винницкого облсовета, которая вместо экологических вопросов занимается политическими разборками

Правда, по мнению некоторых участников, рабочей группы, инициаторы ее создания группы от "Украинской стратегии Гройсмана" использовали ее работу для сведения политических счетов, а не поиска истинных причин гибели рыбы в одном из озер Ладыжинского водохранилища.

На заседание группы пригласили Корха, который должен озвучить свои выводы.

Контекст

Третьего октября 2023 года на озере Ладыжинского водохранилища в селе Степашки Винницкой области произошел массовый мор рыбы.

Как утверждал руководитель ООО "Первая аквапромышленная компания" Александр Корх, погибли три тысячи особей осетра и белуги общим весом девять тонн.

Госэкоинспекция в Винницкой области, отобрала пробы воды в озере. Результаты экспертизы показали, что показатели азота аммонийного, нитрит ионов, фосфатов, сульфатов, хлорит-ионов в пределах допустимого значения.

Впоследствии, председатель союза экологов Украины Виктор Булгаков объяснил, что, согласно результатам проведенных исследований хозяйственная деятельность Винницкой птицефабрики никоим образом не могла привести к гибели рыбы.

"Есть определенная объективная ситуация, которая в принципе выглядит так - общее водопользование, вопрос водозабора, затем возникновение определенных стоков, водооборота, не связанные с внешними промышленными предприятиями.

Я сам лично выезжал на место, мы делали обследование, брали пробы на анализы. Соответственно, каких-то сложных или явных нарушений воздействий на внешнюю среду нет. Корх, в принципе, и сам подтвердил, что связи нет - естественной и искусственной. Соответственно воздействий, связанных с другими предприятиями нет", - рассказал Виктор Булгаков.

Корх после того как посетил производственные мощности Винницкой птицефабрики лично убедился, что предприятие не имеет никакого отношения к массовому мору рыбы.