Директор акваферми на Вінниччині вкотре підтвердив, що місцева птахофабрика не причетна до масово загибелі риби

Керівник акваферми на Ладижинському водосховищі у селі Степашки Олександр Корх вкотре підтвердив, що Вінницька птахофабрика не причетна до масової загибелі риби у цьому рибному господарстві. Нині, за його словами, розглядається, інша основна версія мору дев’яти тонн осетрів та білуги. Про це Корх розповів у коментарях виданню Kurkul, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, Корх, детально ознайомившись із ситуацією, дійшов висновку, що господарська діяльність жодним чином не могла спричинити загибель риби на озері в Степашках.

Нині, як основну з версій мору риби, він розглядає, можливе потрапляння до води хлору з водозабору, що розташований вище по течії. Але і ця версія, за словами самого Корха, потребує підтвердження.

"Хлор дуже важко виявити. Питну воду, яка тече з кранів хлорують, оскільки хімікат вбиває все живе і потім просто зникає. Якщо запитати мешканців Ладижина, то вже шість років влітку на короткий період в місті відключають воду, а коли вмикають вона має запах риби. В осетрів хлор просто випалює зябра і розпадається", - зазначив Корх.

Сьогодні, 19 січня, має відбутися нарешті, несподівано перенесене з 16 січня, засідання робочої групи Вінницької облради, яку ще у жовтні минулого року створили для розслідування цього інциденту.

За московський патріархат і Гройсмана: хто ініціював створення робочої групи Вінницької облради, яка замість екологічних питань займається політичними розборками

Щоправда, на думку деяких учасників, робочої групи, ініціатори її створення групи від "Української стратегії Гройсмана" використовували її роботу для зведення політичних рахунків, а не пошуку справжніх причин загибелі риби в одному з озер Ладижинського водосховища.

На засідання групи запросили Корха, який має озвучити свої висновки.

Контекст

Третього жовтня 2023 року на озері Ладижинського водосховища у селі Степашки Вінницької області стався масовий мор риби.

Як стверджував керівник ТОВ "Перша аквапромислова компанія" Олександр Корх, загинули три тисячі особин осетра та білуги загальною вагою дев'ять тонн.

Держекоінспекція у Вінницькій області, відібрала проби води в озері. Результати експертизи засвідчили, що показники азоту амонійного, нітрит іонів, фосфатів, сульфатів, хлорит-іонів в межах допустимого значення.

Згодом, голова спілки екологів України Віктор Булгаков пояснив, що, згідно результатів проведених досліджень господарська діяльність Вінницької птахофабрики жодним чином не могла призвести до загибелі риби.

"Є певна об’єктивна ситуація, яка в принципі виглядає так – загальне водокористування, питання водозабору, потім виникнення певних стоків, водообігу, не пов’язані з зовнішніми промисловими підприємствами.

Я сам особисто виїжджав на місце, ми робили обстеження, брали проби на аналізи. Відповідно, якихось складних або явних порушень впливів на зовнішнє середовище немає. Корх, в принципі, і сам підтвердив, що зв’язку немає - природного і штучного. Відповідно впливів, пов’язаних з іншими підприємствами немає", - розповів Віктор Булгаков.

Корх після того як відвідав виробничі потужності Вінницької птахофабрики особисто переконався, що підприємство не має жодного відношення до масового мору риби.