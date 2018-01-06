Директор Агентства нацбезопасности США хочет уйти с должности - СМИ

"Роджерс надеется, что его преемника номинируют уже в текущем месяце, а его кандидатуру рассмотрит Сенат", - пишет издание.

Отметим, что официально Агентство нацбезопасности США эту информацию не комментировало.

Напомним, Роджерс был назначен на должность в январе 2014 года.

Как сообщал УНН, в прошлом году Майкл Роджерс встречался с Министром обороны Украины Степаном Полтораком для обсуждения предоставления Украине оборонительного оружия.