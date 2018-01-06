Директор Агентства нацбезпеки США хоче піти з посади – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Директор Агентства національної безпеки США Майкл Роджерс планує залишити свою посаду. Про це він заявив перед співробітниками спецслужби, передає УНН з посиланням на Washington Post.
"Роджерс сподівається, що його наступника номінують вже у поточному місяці, а його кандидатуру розгляне Сенат", - пише видання.
Зазначимо, що офіційно Агенство Нацбезпеки США цю інформацію не коментувало.
Нагадаємо, Роджерс був призначений на посаду у січні 2014 року.
Як повідомляв УНН, у минулому році Майкл Роджерс зустрічався із Міністром оборони України Степаном Полтораком для обговорення надання Україні оборонної зброї.