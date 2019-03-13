"Динамо" в серии пенальти не смог получить путевку в 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА

Киевляне, несмотря на статус гостей, с первых минут взялись за дело и большими силами пошли в атаку. Своей активностью выделялся Булеца, который и творил, и выполнял. К сожалению, его ударам не хватало точности. Особенно интересным выглядел момент на 9-й минуте, когда после прессинга упряжи на голкипера, мяч оказался в Булеца, но тот дальним ударом не попал в пустой угол ворот.

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"Хоффенхайм" атаковал позиционно и надеялся на стандартные положения, и навесы в штрафную. С этими моментами успешно справлялись защитники "Динамо".

Второй тайм начался с убийственного удара Попова в перекладину после навеса Цитаишвили. Георгий был ключевой фигурой на поле на старте второго тайма. Он проявлял активность впереди, создавал моменты, но безрезультатно.

Однако, казалось, что киевляне вот-вот реализуют свой шанс, хотя ближе к 70-й минуте картина на поле стала выравниваться.

Сначала Стожилкович завершал контратаку "Хоффенхайма", но мяч не попал в ворота, а потом уже Моргун спас ворота киевлян после удара с близкого расстояния от Альберико. Еще одним голевым моментом хозяева не воспользовались под самый занавес - Вивчаренко с линии ворот отразил мяч корпусом.

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В оставшееся время, команды несколько раз пытались перейти центр поля и навешивали по стандартам, но основное время завершили "всухую" - 0:0.

В серии пенальти точными оказались хозяева, реализовав все четыре удара из четырех. В "Динамо" же точными были удары Цитаишвили и упряжи, а свои дуэли с голкипером проиграли Завгородний и Вивчаренко - 4:2.

Напомним, что на пути в 1/8 финала соревнований юные футболисты "Динамо" победили сверстников из "Ювентуса".