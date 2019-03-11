Дубль Гармаша допоміг "Динамо" розгромити "Арсенал"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На НСК "Олімпійський" відбулося протистояння двох київських команд УПЛ – "Динамо" та "Арсеналу", передає УНН.
"Біло-сині" вирішили усі питання ще до перерви, забивши чотири м'ячі. Першим відзначився Гармаш, який головою замкнув подачу зі штрафного від Циганкова. Далі Гармаш оформив дубль через десять хвилин, але між його взяттями воріт ще був гол у виконанні Сідклея.
В додатковий час до тайму Сідклей був збитий у чужій карній зоні. 11-метровий зумів забити Циганков. У другому таймі голів у жодні ворота не відбулося – 4:0.
Відзначимо, що кияни набрали 47 очок, займають другу сходинку в таблиці та готуватимуться до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі", який відбудеться 14 березня на НСК "Олімпійський".