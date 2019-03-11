Дубль Гармаша помог "Динамо" разгромить "Арсенал"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На НСК "Олимпийский" состоялось противостояние двух киевских команд УПЛ - "Динамо" и "Арсенала", передает УНН.
"Бело-синие" решили все вопросы еще до перерыва, забив четыре мяча. Первым отличился Гармаш, который головой замкнул подачу со штрафного от Цыганков. Далее Гармаш оформил дубль за десять минут, но между его взятием ворот еще был гол в исполнении Сидклея.
В дополнительное время к тайму Сидклей был сбит в чужой штрафной. 11-метровый сумел забить Цыганков. Во втором тайме голов в какие ворота не произошло - 4:0.
Отметим, что киевляне набрали 47 очков, занимают вторую строчку в таблице и готовиться к матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Челси", который состоится 14 марта на НСК "Олимпийский".