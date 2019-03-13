“Динамо” в серії пенальті не змогло здобути путівку до 1/4 фіналу Юнацької Ліги УЄФА

Кияни, незважаючи на статус гостей, з перших хвилин взялися за справу і великими силами пішли в атаку. Своєю активністю виділявся Булеца, який і творив, і виконував. На жаль, його ударам бракувало точності. Особливо цікавим виглядав момент на 9-й хвилині, коли, після пресингу Супряги на голкіпера, м’яч опинився у Булеци, але той дальнім ударом не влучив у порожній кут воріт.

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“Хоффенхайм” атакував позиційно і сподівався на стандартні положення, і навіси до штрафного. З цими моментами успішно справлялися захисники “Динамо”.

Другий тайм почався із вбивчого удару Попова в поперечину після навісу Цитаішвілі. Георгій був ключовою фігурою на полі на старті другого тайму. Він проявляв активність попереду, створював моменти, але безрезультатно.

Проте, здавалося, що кияни ось-ось реалізують свій шанс, хоча ближче до 70-й хвилині картина на полі стала вирівнюватися.

Спершу Стожилкович завершував контратаку “Хоффенхайма”, але м’яч не влучив у ворота, а потім вже Моргун врятував ворота киян після удару з близької відстані від Альберіко. Ще одним гольовим моментом господарі не скористалися під саму завісу — Вівчаренко з лінії воріт відбив м’яч корпусом.

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У час, що залишився, команди кілька разів намагалися перейти центр поля і навішували зі стандартів, але основний час завершили “всуху” — 0:0.

У серії пенальті більш влучними виявилися господарі, реалізувавши всі чотири удари з чотирьох. У “Динамо” ж влучними були удари Цитаішвілі та Супряги, а свої дуелі з голкіпером програли Завгородній і Вівчаренко — 4:2.

Нагадаємо, що на шляху до 1/8 фіналу змагань юні футболісти “Динамо” здолали однолітків з “Ювентуса”.