Суперник "Динамо" по Лізі Європи врятувався від поразки в АПЛ

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Завдяки голу Едена Азара "Челсі" лише в доданий час уникнув поразки в домашньому матчі АПЛ з "Вулверхемптоном", інформує кореспондент УНН.

Маючи значну перевагу у володінні м'ячем лондонці примудрилися пропустити першими. У контратаці Хіменес переправив м'яч за комірець воротарю. Практично одразу команда Саррі відповіла гострим випадом. Ігуаїн завдавав пострілу у ближній кут, голкіпер виявився на місці. Після цього Педро завдавав небезпечного пострілу під поперечину – кіпер Патрісіу виручив колектив.

Рятівником "синіх" став Еден Азар, який з підступів до штрафної направив м'яч у нижній кут – 1:1.

Примітно, що "Челсі" та "Вулверхемптон" є сусідами в таблиці – 6 і 7 місця. Проте очковий доробок команд доволі різниться: у "синіх" 57, у "Вулверхемптона" на 13 менше.

Нагадаємо, що вже 14 березня "Динамо" прийматиме "Челсі" у матчі-відповіді Ліги Європи.

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