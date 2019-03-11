Соперник "Динамо" по Лиге Европы спасся от поражения в АПЛ

Имея значительное преимущество во владении мячом лондонцы умудрились пропустить первыми. В контратаке Хименес переправил мяч за шиворот вратарю. Практически сразу команда Сарре ответила острым выпадом. Игуаин наносил выстрелы в ближний угол, голкипер оказался на месте. После этого Педро наносил опасного выстрела под перекладину — кипер Патрисиу выручил коллектив.

Спасителем “синих” стал Эден Азар, который с подступов к штрафной направил мяч в нижний угол — 1:1.

Примечательно, что “Челси” и “Вулверхэмптон” соседствуют в таблице — 6 и 7 места. Однако очковый задел команд довольно различается: у “синих” 57, в “Вулверхэмптон” на 13 меньше.

Напомним, что уже 14 марта “Динамо” примет “Челси” в ответном матче Лиги Европы.