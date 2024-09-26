"Динамо" Киев потерпело поражение от "Лацио" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Лацио" в стартовом туре Лиги Европы. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

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В матче 1 тура Лиги Европы киевское "Динамо" потерпело поражение от итальянского клуба "Лацио" со счетом 0:3. Первый тайм оказался неудачным для киевлян, которые пропустили все три мяча уже до перерыва.

Следующая игра для "Динамо" состоится 3 октября, когда команда отправится в гости к "Хоффенхайму".

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