"Динамо" Київ зазнало поразки від "Лаціо" у Лізі Європи
Київ • УНН
Київське "Динамо" програло "Лаціо" з рахунком 0:3 у першому турі Ліги Європи. Усі три голи були забиті в першому таймі. Наступний матч "Динамо" зіграє 3 жовтня проти "Хоффенхайма".
Київське "Динамо" зазнало поразки від "Лаціо" у стартовому турі Ліги Європи. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.
Деталі
У матчі 1 туру Ліги Європи київське "Динамо" зазнало поразки від італійського клубу "Лаціо" з рахунком 0:3. Перший тайм виявився невдалим для киян, які пропустили всі три мʼячі вже до перерви.
Наступна гра для "Динамо" відбудеться 3 жовтня, коли команда вирушить в гості до "Хоффенхайму".
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