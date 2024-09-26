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"Динамо" Київ зазнало поразки від "Лаціо" у Лізі Європи

"Динамо" Київ зазнало поразки від "Лаціо" у Лізі Європи

Київ • УНН

 • 17363 перегляди

Київське "Динамо" програло "Лаціо" з рахунком 0:3 у першому турі Ліги Європи. Усі три голи були забиті в першому таймі. Наступний матч "Динамо" зіграє 3 жовтня проти "Хоффенхайма".

Київське "Динамо" зазнало поразки від "Лаціо" у стартовому турі Ліги Європи. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.

Деталі

У матчі 1 туру Ліги Європи київське "Динамо" зазнало поразки від італійського клубу "Лаціо" з рахунком 0:3. Перший тайм виявився невдалим для киян, які пропустили всі три мʼячі вже до перерви.

Наступна гра для "Динамо" відбудеться 3 жовтня, коли команда вирушить в гості до "Хоффенхайму".

Київське "Динамо" дізналось суперників у оновленій Лізі Європи30.08.24, 15:10 • 10884 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
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