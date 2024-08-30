Київське "Динамо" дізналось суперників у оновленій Лізі Європи
Київ • УНН
Київське "Динамо" зіграє проти 8 команд у новому форматі Ліги Європи. Матчі відбудуться з вересня 2024 по січень 2025 року, включаючи ігри з "Лаціо", "Ромою" та "Реал Сосьєдадом".
Київське "Динамо" дізналося своїх суперників в оновленій Лізі Європи. На стадії ліги підопічні Олександра Шовковського зіграють проти 8 різних команд по одному матчу. Про це пише УНН із посиланням на трансляцію жеребкування загального етапу Ліги Європи.
Деталі
Відповідно до жеребкування, "Динамо" в Лізі Європи зіграє проти наступних команд:
- італійського “Лаціо” (вдома);
- італійської “Роми”, за яку виступає наш співвітчизник Артем Довбик (на виїзді);
- угорського “Ференцвароша” (вдома);
- іспанського “Реал Сосьєдаду” (на виїзді);
- чеської Вікторії Плзень (вдома);
- турецкого “Галатасарая” (на виїзді);
- латвійського “РФШ” (вдома);
- німецького “Гоффенгайму” (на виїзді).
Доповнення
В цьогорічному розіграші Ліги Європи кардинально змінився формат проведення турніру. Раніше в турнірі брали участь 32 команди, які були поділені на 8 груп. В цьому розіграші Усі матчі загального етапу проводяться в системі єдиної ліги, відповідно до якої кожен клуб проводить по одній грі з вісьмома різними суперниками - чотири будинки та чотири на виїзді.
Команди, які займуть місця від 1 по 8 автоматично проходитимуть в 1/8 фіналу, а команди, які зайняли місця з 9 по 24, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках. Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – двоматчеві протистояння, фінал складатиметься з одного поєдинку.
Матчі будуть проводитися із 25/26 вересня, а останні тури зіграють в кінці січня 2025 року.
Нагадаємо
"Динамо Київ" зіграло внічию 1:1 з "РБ Зальцбургом" у другому матчі плейоф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Загальний рахунок 1:3 на користь австрійців, "Динамо" продовжить виступи в Лізі Європи.