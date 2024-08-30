Киевское "Динамо" узнало соперников в обновленной Лиге Европы

Киевское «Динамо» узнало своих соперников в обновленной Лиге Европы. На стадии лиги подопечные Александра Шовковского сыграют против 8 разных команд по одному матчу. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию жеребьевки общего этапа Лиги Европы.

Детали

Согласно жеребьевке, «Динамо» в Лиге Европы сыграет против следующих команд:

итальянского «Лацио» (дома);

итальянской «Ромы», за которую выступает наш соотечественник Артем Довбик (на выезде);

венгерского «Ференцвароша» (дома);

испанского «Реал Сосьедада» (на выезде);

чешской Виктории Плзень (дома);

турецкого «Галатасарая» (на выезде);

латвийского «РФШ» (дома);

немецкого «Хоффенхайма» (на выезде).

Дополнение

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы кардинально изменился формат проведения турнира. Ранее в турнире принимали участие 32 команды, которые были поделены на 8 групп. В этом розыгрыше все матчи общего этапа проводятся в системе единой лиги, согласно которой каждый клуб проводит по одной игре с восемью различными соперниками - четыре дома и четыре на выезде.

Команды, которые займут места от 1 по 8 автоматически будут проходить в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9 по 24, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках. Начиная с 1/8 финала, плейоф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, как это было раньше - двухматчевые противостояния, финал будет состоять из одного поединка.

Матчи будут проводиться с 25/26 сентября, а последние туры сыграют в конце января 2025 года.

Напомним,

«Динамо Киев» сыграло вничью 1:1 с „РБ Зальцбургом“ во втором матче плейоф квалификации Лиги Чемпионов. Общий счет 1:3 в пользу австрийцев, «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы.