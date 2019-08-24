"Динамо" не смогло победить в первом матче Михайличенко во главе клуба

Команда со дна турнирной таблицы открыл счет в игре. Прессинг у чужой штрафной зоны помог дончанам перехватить мяч и в несколько передач на ударную позицию Ду Коуту вывел Сергей Политыло. Политыло пробил под дальнюю штангу низом - 0: 1.

Десять минут понадобилось "бело-синим" чтобы отыграться. Автор гола Виктор Цыганков. Капитан "динамовцев" отличился ударом с левой вне штрафной площади - 1:1.

Отметим, что "Олимпик" набрал первый пункт в турнирной таблице, а "Динамо" 7 баллов и уступает "Шахтеру" пятью баллами.