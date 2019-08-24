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"Динамо" не змогло перемогти у першому матчі Михайличенка на чолі клубу

"Динамо" не змогло перемогти у першому матчі Михайличенка на чолі клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Олексій Михайличенко на чолі київського "Динамо" не зумів перемогти у поєдинку 5-го туру УПЛ із донецьким "Олімпіком", передає кореспондент УНН.

Команда з дна турнірної таблиці відкрив рахунок у грі. Пресинг біля чужої карної зони допоміг донеччанам перехопити м'яч та в кілька передач на ударну позицію Ду Коуту вивів Сергій Політило. Політило пробив під дальню стійку низом – 0:1.

Десять хвилин знадобилося "біло-синім" аби відігратися. Автор голу Віктор Циганков. Капітан "динамівців" відзначився ударом з лівої поза штрафного майданчику – 1:1.

Відзначимо, що "Олімпік" набрав перший пункт в турнірній таблиці, а "Динамо" має 7 балів і поступається "Шахтарю" п'ятьма балами.

Українські Національні Новини

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