"Динамо" не змогло перемогти у першому матчі Михайличенка на чолі клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Олексій Михайличенко на чолі київського "Динамо" не зумів перемогти у поєдинку 5-го туру УПЛ із донецьким "Олімпіком", передає кореспондент УНН.
Команда з дна турнірної таблиці відкрив рахунок у грі. Пресинг біля чужої карної зони допоміг донеччанам перехопити м'яч та в кілька передач на ударну позицію Ду Коуту вивів Сергій Політило. Політило пробив під дальню стійку низом – 0:1.
Десять хвилин знадобилося "біло-синім" аби відігратися. Автор голу Віктор Циганков. Капітан "динамівців" відзначився ударом з лівої поза штрафного майданчику – 1:1.
Відзначимо, що "Олімпік" набрав перший пункт в турнірній таблиці, а "Динамо" має 7 балів і поступається "Шахтарю" п'ятьма балами.