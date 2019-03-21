"Динамо" играло тогда, когда действовали правила "олигархического футбола" - мнение

"Футбол сейчас - это бизнес-машина и бедным здесь не место. Время любителей прошло. Как любой удачный стартап из Украины будет куплен компанией из Кремниевой долины, так и любой хороший футболист, который появился в Украине, полетит в клуб, что богаче", - написал он.

Именно из-за нехватки средств киевское "Динамо" получило поражение от лондонского "Челси", считает эксперт.

"И если бы не эта разница в финансах, то все остальное - тренер-физкультурник, президент-самодур, слабый чемпионат, нефутбольнисть страны Украина, слабость отечественных футбольных школ - можно было бы минимизировать", - отметил он.

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Вместе с тем, Фурса напомнил, что к 2013 году в "Динамо" с финансами дела были лучшими, ведь ФК жил по правилам "олигархического футбола". По новым правилам, существовать, вероятно, так и не научился.

"Традиционный. Украинский. Олигархический футбол. Которым уже пользовались украинские команды до 2013 года. И иногда получалось.

Прежде всего, благодаря Медведчуку и Ко Динамо получил шикарные льготы. Они могли импортировать нефтепродукты в Украину без пошлины. Представляете себе масштабы льготы, даже для слабой экономики Украины конца 90-х? Вот бы сейчас такое ... В общем, деньги у команды были, и не только на шубы для испанских арбитров. А потом, когда льготы прикрыли, на помощь пришел ПриватБанк, пусть господа Суркисы и смогли доказать в честных украинских судах, что они вовсе не связанные лица.

Так или иначе, команда играла на равных или почти на равных с командами а-ля Челси. Ну, а платили за все это украинские налогоплательщики", - рассказал он.

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За сумму льгот, которые получал клуб "Динамо", можно было бы "Челси" купить и вложить туда не меньше Абрамовича, добавил Фурса.

Поэтому, по убеждению эксперта, ответ на то, почему украинский футбол так ослаб по сравнению с 2013 годом, в одной цифре.

"Отношение благосостояния людей из Украины из списка Forbes к ВВП Украины. Так вот, сейчас этот показатель составляет 11%. А в 2013 году был 18%. Вот и все. И это легко исправить, кстати. Послать МВФ и вновь обратиться к опыту крепких хозяйственников. И снова "Динамо" будет иметь шанс таки сыграть в Лиге Чемпионов. Ну, и Суркису будет что проигрывать в казино", - отметил Фурса.

Напомним, Суркис избегает Хацкевича после провальной игры "Динамо" с "Челси".

Также напомним, что по данным журналиста Сергея Болотникова, "Динамо" не выплатило игрокам 750 тыс. евро премиальных за выступление в Лиге Европы.

Отметим, что официальная зарплата игроков ФК "Динамо" (Киев) декларируется на уровне всего 18-20 тыс. грн в месяц. Это позволяет ФК уклоняться от уплаты налогов в полном объеме, в том числе и военного сбора.

В общем, ФК "Динамо", по данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирования, за 5 лет могло недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.