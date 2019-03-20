Суркіс уникає Хацкевича після провальної гри "Динамо" – журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Після розгромної для "Динамо" поразки від "Челсі" в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи президент клубу Ігор Суркіс досі не спілкувався з наставником команди Олександром Хацкевичем. Про це в авторській програмі "Циганик-Live" розповів журналіст Ігор Циганик, передає УНН.
За його словами, у взаєминах Суркіса та Хакевича виникла пауза.
"Наскільки мені відомо, після "Челсі" зустрічі між президентом і головним тренером "Динамо" ще не було. Навіть не було жодної розмови. Тобто, зараз виникла невелика пауза у взаєминах. Яким буде подальше співробітництво – досить цікаво. Тому що досить серйозного ляпаса отримали і вболівальники, і футболісти київського "Динамо" проти "Челсі", - розповів журналіст.
Нагадаємо, 14 березня "Динамо" зазнало найбільшої домашньої поразки серед всіх українських клубів в єврокубках.
Цікаво, що напередодні колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук порадив Ігорю Суркісу (президенту ФК - ред.) піти з футболу.
"Так не можна. Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і йди", - сказав футболіст.
Також нагадаємо, що "Динамо" не виплатила гравцям 750 тис. євро преміальних за виступ в Лізі Європи.