Суркис избегает Хацкевича после провальной игры "Динамо" – журналист

По его словам, в отношениях Суркиса и Хакевича возникла пауза.

"Насколько мне известно, после "Челси" встречи между президентом и главным тренером "Динамо" еще не было. Даже не было никакого разговора. То есть, сейчас возникла небольшая пауза в отношениях. Каким будет дальнейшее сотрудничество - довольно интересно. Потому что достаточно серьезного пощечину получили и болельщики, и футболисты киевского "Динамо" против "Челси", - рассказал журналист.

Напомним, 14 марта "Динамо" потерпело крупнейшей домашнего поражения среди всех украинских клубов в еврокубках.

Интересно, что накануне бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук посоветовал Игорю Суркису (президенту ФК - ред.) уйти из футбола.

"Так нельзя. Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уходи", - сказал футболист.

Также напомним, что "Динамо" не выплатила игрокам 750 тыс. евро премиальных за выступление в Лиге Европы.