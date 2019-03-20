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Суркис избегает Хацкевича после провальной игры "Динамо" – журналист

Киев • УНН

 • 13771 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. После разгромного для "Динамо" поражения от "Челси" в матче 1/8 финала Лиги Европы президент клуба Игорь Суркис до сих пор не общался с наставником команды Александром Хацкевичем. Об этом в авторской программе "Цыганик-Live" рассказал журналист Игорь Цыганик, передает УНН.

Суркис избегает Хацкевича после провальной игры "Динамо" – журналист

По его словам, в отношениях Суркиса и Хакевича возникла пауза.

"Насколько мне известно, после "Челси" встречи между президентом и главным тренером "Динамо" еще не было. Даже не было никакого разговора. То есть, сейчас возникла небольшая пауза в отношениях. Каким будет дальнейшее сотрудничество - довольно интересно. Потому что достаточно серьезного пощечину получили и болельщики, и футболисты киевского "Динамо" против "Челси", - рассказал журналист.

Напомним, 14 марта "Динамо" потерпело крупнейшей домашнего поражения среди всех украинских клубов в еврокубках.

Интересно, что накануне бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук посоветовал Игорю Суркису (президенту ФК - ред.) уйти из футбола.

"Так нельзя. Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уходи", - сказал футболист.

Также напомним, что "Динамо" не выплатила игрокам 750 тыс. евро премиальных за выступление в Лиге Европы.

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