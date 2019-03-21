“Динамо” грало тоді, коли діяли правила “олігархічного футболу” - думка

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 19659 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 44345 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 48452 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 64136 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 81978 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 82550 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 163670 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98166 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71591 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 323915 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0м/с
44%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 31418 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 45502 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 23761 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 20350 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 20853 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 163667 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 323912 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 257565 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 368740 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 379698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 19659 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 13723 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17488 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 23820 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 45559 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

“Динамо” грало тоді, коли діяли правила “олігархічного футболу” - думка

Київ • УНН

 • 8044 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Часи любительського футболу в Україні давно минули. Аби футболісти грали та вигравали — їм потрібно платити гроші. Про це у своєму блозі написав спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса, передає УНН.

“Динамо” грало тоді, коли діяли правила “олігархічного футболу” - думка

“Футбол нині — це бізнес-машина і бідним тут не місце. Час любителів минув. Як будь-який вдалий стартап з України буде куплений компанією з Кремнієвої долини, так і будь-який хороший футболіст, який з’явився в Україні, полетить в багатший клуб”, — написав він.

Саме через брак коштів київське “Динамо” отримало поразку від лондонського “Челсі”, вважає експерт.

“І якби не ця різниця в фінансах, то все інше — тренер-фізкультурник, президент-самодур, слабкий чемпіонат, нефутбольність країни України, слабкість вітчизняних футбольних шкіл — можна було б мінімізувати”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ДФС засекретили деталі розмитнення броньованих Maybach Суркіса

Разом з тим, Фурса нагадав, що до 2013 року у “Динамо” з фінансами справи були ліпшими, адже ФК жив за правилами “олігархічного футболу”. За новими правилами, існувати, ймовірно, так і не навчився.

“Традиційний. Український. Олігархічний футбол. Яким уже користувалися українські команди до 2013 року. І іноді виходило.
Перш за все, завдяки Медведчуку і Ко Динамо отримав шикарні пільги. Вони могли імпортувати нафтопродукти в Україну без мита. Уявляєте собі масштаби пільги, навіть для кволої економіки України кінця 90-х? От би зараз таке... Загалом, гроші у команди були, і не тільки на шуби для іспанських арбітрів. А потім, коли пільги прикрили, на допомогу прийшов ПриватБанк, нехай панове Суркіси і змогли довести в найчесніших українських судах, що вони зовсім не пов’язані особи.

Так чи інакше, команда грала на рівних або майже на рівних з командами а-ля Челсі. Ну, а платили за все це українські платники податків”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт про провал “Динамо”: бо замість футболістів купують “мерседеси”

За суму пільг, яку отримував клуб “Динамо”, можна було б “Челсі” купити та вкласти туди не менше за Абрамовича, додав Фурса.

Тож, на переконання експерта, відповідь на те, чому український футбол так ослаб у порівнянні з 2013 роком, в одній цифрі.

“Відношення статку людей з України зі списку Forbes до ВВП України. Так ось, зараз цей показник становить 11%. А в 2013 році був 18%. От і все. І це легко виправити, до речі. Послати МВФ і знову звернутися до досвіду міцних господарників. І знову "Динамо“ матиме шанс таки зіграти в Лізі Чемпіонів. Ну, і Суркісу буде що програвати в казино”, — зазначив Фурса.

Нагадаємо, Суркіс уникає Хацкевича після провальної гри “Динамо” з “Челсі”. 

Також нагадаємо, що за даними журналіста Сергія Болотнікова, “Динамо” не виплатило гравцям 750 тис. євро преміальних за виступ в Лізі Європи. 

Зауважимо, що офіційна зарплата гравців ФК “Динамо” (Київ) декларується на рівні всього 18-20 тис. грн на місяць. Це дозволяє ФК ухилятися від сплати податків у повному обсязі, у тому числі й військового збору.

Загалом, ФК “Динамо”, за даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років могло недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,671.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,574.35