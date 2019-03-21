“Динамо” грало тоді, коли діяли правила “олігархічного футболу” - думка

“Футбол нині — це бізнес-машина і бідним тут не місце. Час любителів минув. Як будь-який вдалий стартап з України буде куплений компанією з Кремнієвої долини, так і будь-який хороший футболіст, який з’явився в Україні, полетить в багатший клуб”, — написав він.

Саме через брак коштів київське “Динамо” отримало поразку від лондонського “Челсі”, вважає експерт.

“І якби не ця різниця в фінансах, то все інше — тренер-фізкультурник, президент-самодур, слабкий чемпіонат, нефутбольність країни України, слабкість вітчизняних футбольних шкіл — можна було б мінімізувати”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ДФС засекретили деталі розмитнення броньованих Maybach Суркіса

Разом з тим, Фурса нагадав, що до 2013 року у “Динамо” з фінансами справи були ліпшими, адже ФК жив за правилами “олігархічного футболу”. За новими правилами, існувати, ймовірно, так і не навчився.

“Традиційний. Український. Олігархічний футбол. Яким уже користувалися українські команди до 2013 року. І іноді виходило.

Перш за все, завдяки Медведчуку і Ко Динамо отримав шикарні пільги. Вони могли імпортувати нафтопродукти в Україну без мита. Уявляєте собі масштаби пільги, навіть для кволої економіки України кінця 90-х? От би зараз таке... Загалом, гроші у команди були, і не тільки на шуби для іспанських арбітрів. А потім, коли пільги прикрили, на допомогу прийшов ПриватБанк, нехай панове Суркіси і змогли довести в найчесніших українських судах, що вони зовсім не пов’язані особи.

Так чи інакше, команда грала на рівних або майже на рівних з командами а-ля Челсі. Ну, а платили за все це українські платники податків”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт про провал “Динамо”: бо замість футболістів купують “мерседеси”

За суму пільг, яку отримував клуб “Динамо”, можна було б “Челсі” купити та вкласти туди не менше за Абрамовича, додав Фурса.

Тож, на переконання експерта, відповідь на те, чому український футбол так ослаб у порівнянні з 2013 роком, в одній цифрі.

“Відношення статку людей з України зі списку Forbes до ВВП України. Так ось, зараз цей показник становить 11%. А в 2013 році був 18%. От і все. І це легко виправити, до речі. Послати МВФ і знову звернутися до досвіду міцних господарників. І знову "Динамо“ матиме шанс таки зіграти в Лізі Чемпіонів. Ну, і Суркісу буде що програвати в казино”, — зазначив Фурса.

Нагадаємо, Суркіс уникає Хацкевича після провальної гри “Динамо” з “Челсі”.

Також нагадаємо, що за даними журналіста Сергія Болотнікова, “Динамо” не виплатило гравцям 750 тис. євро преміальних за виступ в Лізі Європи.

Зауважимо, що офіційна зарплата гравців ФК “Динамо” (Київ) декларується на рівні всього 18-20 тис. грн на місяць. Це дозволяє ФК ухилятися від сплати податків у повному обсязі, у тому числі й військового збору.

Загалом, ФК “Динамо”, за даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років могло недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.