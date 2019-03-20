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Експерт про провал "Динамо": бо замість футболістів купують "мерседеси"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні рівень гри футболістів "Динамо" є наднизьким, оскільки власники ФК не проводять належно селекцію футболістів. У клубі виправдовуються фінансовими проблемами, проте паралельно знаходять гроші для придбання найдорожчих "майбахів" та "мерседесів". Про це у коментарі УНН розповів футбольний експерт Дмитро Лащук.

Експерт про провал "Динамо": бо замість футболістів купують "мерседеси"

“З одного боку, засновники Товариства „Динамо“ вправі самостійно вирішувати, на що витрачати гроші. З іншого — мабуть, варто звернути увагу на рівень майстерності гравців клубу, який дуже впав. Ще років 4 тому все було інакше — цікаві поєдинки, професійна підготовка до чемпіонатів. Сьогодні — протилежна картина.

Тож, може варто спрямувати гроші на селекцію гравців, приміром? Я не можу навести приклад, коли „Динамо“ купило футболіста, виховало його і за хороші гроші продало. Значить, є проблема із селекцією. Значить, всередині клубу треба щось міняти. Значить на це треба гроші витрачати, а не на автомобілі. Але, повторююсь, це особиста справа акціонерів ФК”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Слідом за “Динамо” в несплаті податків звинуватили провідний ФК Болгарії

“Динамо” варто було б взяти приклад із “Шахтаря”, продовжив експерт.

“Клуб постійно купує, виховує і продає футболістів — команда заробляє. У них добре працює селекція, менеджмент. От „Шахтар“ сьогодні може собі дозволити зі спокійною душею оновити автопарк. „Динамо“ варто було б дотримуватися такої ж політики”, — вважає Лащук.

ФК “Динамо” — колись флагман радянського футболу, який сьогодні розгубив свої лідерські позиції, каже експерт.

“Свого часу це був один із кращих клубів Європи. Це клуб із традиціями, клуб, який завоював два кубки Європи, володар суперкубку, команда, яку обожнювали всі вболівальники України й не тільки України. Прикро, що сьогодні політика клубу змінилася. ЗМІ пишуть, що "Динамо" навіть податки у повній мірі до бюджету не платить. Власникам ФК варто було б попрацювати із клубом, а придбання автомобілів можна було б відкласти”, — підкреслив експерт.

Як писав УНН, “Динамо” Суркіса завезло броньовані Maybach та Mercedes за 3,5 млн доларів. Ці авто стали найдорожчими з усіх, ввезених в Україну за минулий рік. 

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