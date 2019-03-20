Эксперт о провале "Динамо": потому что вместо футболистов покупают "мерседесы"

"С одной стороны, основатели Общества "Динамо" вправе самостоятельно решать, на что тратить деньги. С другой - пожалуй, стоит обратить внимание на уровень мастерства игроков клуба, который очень упал. Еще года 4 назад все было иначе - интересные поединки, профессиональная подготовка к чемпионатам. Сегодня - противоположная картина.

Поэтому, может стоит направить деньги на селекцию игроков, например? Я не могу привести пример, когда "Динамо" купило футболиста, воспитало его и за хорошие деньги продало. Значит, есть проблема с селекцией. Значит, внутри клуба нужно что-то менять. Значит на это нужно деньги тратить, а не на автомобили. Но, повторяюсь, это личное дело акционеров ФК", - сказал он.

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"Динамо" стоило бы взять пример с "Шахтера", продолжил эксперт.

"Клуб постоянно покупает, воспитывает и продает футболистов - команда зарабатывает. У них хорошо работает селекция, менеджмент. Вот "Шахтер" сегодня может себе позволить со спокойной душой обновить автопарк. "Динамо" следовало бы придерживаться такой же политики", - считает Лащук.

ФК "Динамо" - ранее флагман советского футбола, который сегодня потерял свои лидерские позиции, говорит эксперт.

"В свое время это был один из лучших клубов Европы. Это клуб с традициями, клуб, завоевавший два кубка Европы, обладатель суперкубка, команда, которую обожали все болельщики Украины и не только Украины. Жаль, что сегодня политика клуба изменилась. СМИ пишут, что "Динамо" даже налоги в полной мере в бюджет не платит. Владельцам ФК стоило бы поработать с клубом, а приобретение автомобилей можно было бы отложить", - подчеркнул эксперт.

Как писал УНН "Динамо" Суркиса завезло бронированные Maybach и Mercedes за 3,5 млн долларов. Эти авто стали самыми дорогими из всех, ввозимых в Украину за прошлый год.