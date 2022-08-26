"Дом дракона" продлен на второй сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Кинокомпания HBO объявила в пятницу, что фэнтезийная драма "Дом дракона" продолжена на второй сезон после того, как приквел "Игры престолов" дебютировал перед почти 10 миллионами американских зрителей. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Детали
"Дом Дракона", события которого происходит в той же вселенной книг Джорджа Р. Р. Мартина, изображает дни славы предков популярных персонажей "Игры Престолов", таких как Дейенерис Таргариен.
Сериал основан на книге Мартина "Пламя и кровь".
Премьера шоу собрала 9,98 миллиона зрителей в Соединенных Штатах, что сделало его "крупнейшей аудиторией для любого нового оригинального сериала в истории HBO", - говорится в заявлении владельца телеканала WarnerMedia ранее на этой неделе.
"Игра престолов" длилась восемь сезонов в период с 2011 по 2019 год, и в разработке находятся 2 других спин-оффа.
Некоторые аналитики отметили, что дебют последнего сезона привлек колоссальные 17,4 миллиона зрителей.
Добавим
2 сентября на экраны выйдет другая премьера "Кольца власти". Сериал снят по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина.