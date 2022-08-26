"Дом дракона" продлен на второй сезон

Детали

"Дом Дракона", события которого происходит в той же вселенной книг Джорджа Р. Р. Мартина, изображает дни славы предков популярных персонажей "Игры Престолов", таких как Дейенерис Таргариен.

Сериал основан на книге Мартина "Пламя и кровь".

Премьера шоу собрала 9,98 миллиона зрителей в Соединенных Штатах, что сделало его "крупнейшей аудиторией для любого нового оригинального сериала в истории HBO", - говорится в заявлении владельца телеканала WarnerMedia ранее на этой неделе.

"Игра престолов" длилась восемь сезонов в период с 2011 по 2019 год, и в разработке находятся 2 других спин-оффа.

Некоторые аналитики отметили, что дебют последнего сезона привлек колоссальные 17,4 миллиона зрителей.

Добавим

2 сентября на экраны выйдет другая премьера "Кольца власти". Сериал снят по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина.