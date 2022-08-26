"Дім дракона" продовжено на другий сезон

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"Дім Дракона", події якого відбувається в тому ж всесвіті книг Джорджа Р. Р. Мартіна, зображує дні слави предків популярних персонажів "Гри Престолів", таких як Дейєнеріс Таргарієн.

Серіал заснований на книзі Мартіна "Полум'я та кров".

Прем'єра шоу зібрала 9,98 мільйона глядачів у Сполучених Штатах, що зробило його "найбільшою аудиторією для будь-якого нового оригінального серіалу в історії HBO", - йдеться у заяві власника телеканалу WarnerMedia раніше цього тижня.

"Гра престолів" тривала вісім сезонів у період з 2011 по 2019 рік, і в розробці знаходяться 2 інші спін-оффи.

Деякі аналітики відзначили, що дебют останнього сезону залучив колосальні 17,4 мільйонів глядачів.

Додамо

2 вересня на екрани вийде інша прем'єра "Кільця влади". Серіал знято за мотивами творів Джона Р. Р. Толкіна.