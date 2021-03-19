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HBO планує зняти ще три нові приквели "Гри Престолів"

HBO планує зняти ще три нові приквели "Гри Престолів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Телесеріал "Гра престолів" планують продовжити ще на 3 серіали, не включаючи приквел "Дім дракона", запланований на 2022 рік. Про це повідомлено на інформаційній платформі The Hollywood Reporter, передає УНН.

Деталі

Відомо, що серіал "Гра престолів" загалом планували розтягнути на 8 сезонів. Прем’єра останнього відбулась у 2019 році. Проте нещодавно з’явилась інформація, що HBO розробляє ще 3 проекти вище згаданого телесеріалу, окрім запланованого на 2022 рік приквелу "Дім дракона".

Один із трьох майбутніх проектів має назву "9 Подорожей". У сюжеті буде розповідь про морські пригоди лорда Корліса Веларіона, який також фігуруватиме у фільмі "Дім дракона", отже сюжетні стрічки проектів перетнуться.

Другий спін-оф - "Десять тисяч кораблів", де вся увага буде зосереджена на королеві Німерії. Її історія розпочалась понад тисячу років перед розгортанням подій у "Грі престолів".

Третій проект "Блошиний куток". Події відбуваються у нетрях кварталу Королівської Гавані, де народились Давос Сіворт та Джендрі Баратеон. Подробиці сюжету наразі невідомі.

Зазначається, що ці три проекти є доповненням до майбутнього серіалу "Дім драконів". Конкретна дата появи приквелів на екрані нині замовчується.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: HBO зніме 10 серій приквела "Гри престолів" під назвою "Дім дракона"

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