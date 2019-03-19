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Диализ в Житомирской области: как было и как стало, откровенно рассказали пациенты

Киев • УНН

 • 64517 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Больные с почечной недостаточностью имеют шанс на достойное лечение. В этом убеждают врачи, и с этим утверждением соглашаются и пациенты. На сколько комфортной и доступной сегодня является процедура диализа в одной из украинских областей, выяснили журналисты УНН.

Диализ в Житомирской области: как было и как стало, откровенно рассказали пациенты

В Житомирской области на заместительной почечной терапии находятся 249 пациентов. Процедура гемодиализа доступна в отделениях городов Новоград-Волынский, Коростень, Бердичев, Овруч и Житомир. В Житомире отделение гемодиализа было открыто в августе 2018 года, на базе Житомирской областной клинической больницы им. Горбачевского.

"Седьмого августа начались первые сеансы диализа в этом новом отделении. Данное отделение оснащено новыми аппаратами для гемодиализа компании B.Braun (Германия) и системой водоподготовки указанной компании", - отметил заведующий отделением гемодиализа Николай Прилипко.

На украинском рынке действует несколько компаний, которые производят гемодиализное оборудование и расходные материалы к нему. Среди самых популярных - Gambro, B.Braun, Fresenius, Baxter. Все они зарекомендовали себя надежными поставщиками. Житомирское отделение сотрудничает с компанией B.Braun. Врачи говорят, что работой компании очень довольны, а пациенты рассказывают, что с этим поставщиком стали чувствовать себя намного лучше.

"С момента, как мы начали работать на указанном оборудовании компании B.Braun, никаких жалоб со стороны пациентов не было. В принципе, получают стандартную процедуру, согласно клиническому протоколу, сопровождение.

Все расходные материалы поставляются вовремя, в необходимом количестве и от одного производителя", - рассказал Прилипко.

Однако, так было не всегда. До 2017 года возникало много проблем с расходными материалами для диализа. Жаловались больные не только на задержки с расходниками, но и на их низкое качество.

"Процедура гемодиализа сейчас устраивает всех. Были проблемы, давно, правда, уже несколько лет прошло. Тогда покупались другие расходные материалы", - рассказал пациент отделения гемодиализа Олег Колодюк.

О проблемах житомирян с получением качественного лечения почечной недостаточности написали даже немецкие СМИ. Однако, как пояснил Колодюк, материал для публикации немецкие медики собирали в 2016 году - а опубликовали его в 2019-м.

Житомирский пациент был одним из тех, кто давал комментарии немецкому журналисту. Говорит, что его слова частично исказили и вообще подали как настоящее, хотя речь шла о периоде минимум двухлетней давности.

"Он не написал об этом... Что сейчас все хорошо. Статью мне до публикации не показал, я уже по факту увидел, что он негатив тот, что был до того, написал. А о том, что сейчас изменилось все к лучшему - об этом (не значится - ред.)..." - рассказал Колодюк.

Колодюк встречался с представителями немецких СМИ дважды. Последний раз - в прошлом году. Рассказывал им о том, что качество его жизни улучшилось. Что отделение гемодиализа оснащено качественным оборудованием и расходными материалами компании B.Braun. Но западная пресса почему-то об этом умолчала, удивляется пациент.

"Вот тот материал, который был до того, взяли и использовали сейчас...

Почему так получилось? Может, этот негатив нужно было именно сейчас, в связи с тем, что в государстве происходят изменения, чтобы очернить руководство, которое сейчас..." - предполагает Колодюк.

Пациенты Житомирского отделения гемодиализа сегодня действительно всем довольны. Говорят, что приходят сюда три раза в неделю и уже шутят, что чувствуют себя здесь, как дома. Также больные мечтают, чтобы темпы реформирования к лучшему не останавливались, ведь кроме лечения они нуждаются еще и в качественной реабилитации.

Напомним, как писал УНН, в столице нареканий за обеспечение процедурами диализа у пациентов сегодня тоже нет.

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