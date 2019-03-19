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Діаліз на Житомирщині: як було та як стало, відверто розповіли пацієнти

Київ • УНН

 • 64517 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Хворі на ниркову недостатність мають шанс на гідне лікування. У цьому переконують лікарі, та з цим твердженням погоджуються й пацієнти. На скільки комфортною та доступною сьогодні є процедура діалізу в одній із українських областей, з'ясували журналісти УНН.

Діаліз на Житомирщині: як було та як стало, відверто розповіли пацієнти

У Житомирській області на замісній нирковій терапії перебувають 249 пацієнтів. Процедура гемодіалізу доступна у відділеннях міст Новоград-Волинський, Коростень, Бердичів, Овруч та Житомир. У Житомирі відділення гемодіалізу було відкрите у серпні 2018 року, на базі Житомирської обласної клінічної лікарні ім. Горбачевського.

"Сьомого серпня розпочалися перші сеанси діалізу у цьому новому відділенні. Дане відділення оснащене новими апаратами для гемодіалізу компанії B.Braun (Німеччина) і системою водопідготовки вказаної компанії", - зазначив завідувач відділення гемодіалізу Микола Прилипко.

На українському ринку діє кілька компаній, які виробляють гемодіалізне обладнання та витратні матеріали до нього. Серед найпопулярніших - Gambro, B.Braun, Fresenius, Baxter. Усі вони зарекомендували себе надійними постачальниками. Житомирське відділення співпрацює із компанією B.Braun. Лікарі кажуть, що роботою компанії дуже задоволені, а пацієнти розповідають, що із цим постачальником стали почувати себе набагато краще.

"З моменту, як ми почали працювати на вказаному обладнанні компанії B.Braun, ніяких скарг з боку пацієнтів не було. В принципі, отримують стандартну процедуру, згідно з клінічним протоколом, супровід.

Всі витратні матеріали постачаються вчасно, у необхідній кількості і від одного виробника", - розповів Прилипко.

Проте, так було не завжди. До 2017 року виникало багато проблем із розхідними матеріалами для діалізу. Нарікали хворі не лише на затримки з розхідниками, але й на їхню низьку якість.

"Процедура гемодіалізу зараз влаштовує всіх. Були проблеми, давно, правда, уже кілька років минуло. Тоді купувались інші витратні матеріали", - розповів пацієнт відділення гемодіалізу Олег Колодюк.

Про проблеми житомирян із отриманням якісного лікування ниркової недостатності написали навіть німецькі ЗМІ. Проте, як пояснив Колодюк, матеріал для публікації німецькі медики збирали у 2016 році - а опублікували його у 2019-му.

Житомирський пацієнт був одним з тих, хто давав коментарі німецькому журналісту. Каже, що його слова частково перекрутили та й загалом подали як сьогодення, хоча йшлося про період щонайменше дворічної давнини.

"Він не написав про це... Що зараз все добре. Статтю мені до публікації не показав, я уже по факту побачив, що він негатив той, що був до того, написав. А про те, що зараз змінилося все до кращого - про це (не значиться - ред.)..." - розповів Колодюк.

Колодюк зустрічався із представниками німецьких ЗМІ двічі. Останній раз - минулого року. Розповідав їм про те, що якість його життя покращилася. Що відділення гемодіалізу оснащене якісним обладнанням та розхідними матеріалами компанії B.Braun. Але західна преса чомусь про це змовчала, дивується пацієнт.

"От той матеріал, який був до того, взяли і використали зараз...

Чому так вийшло? Може, цей негатив потрібно було саме зараз, у зв'язку із тим, що у державі проходять зміни, аби очорнити керівництво, яке зараз..." - припускає Колодюк.

Пацієнти Житомирського відділення гемодіалізу сьогодні дійсно усім задоволені. Кажуть, що приходять сюди тричі на тиждень і вже жартують, що почувають себе тут, як вдома. Також хворі мріють, аби темпи реформування на краще не зупинялися, адже окрім лікування вони потребують ще й якісної реабілітації.

Нагадаємо, як писав УНН, у столиці нарікань за забезпечення процедурами діалізу у пацієнтів сьогодні теж немає.

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