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DFB разорвал контракт с Нагельсманном после неудачного ЧМ-2026 и планирует переговоры с Клоппом

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Немецкий футбольный союз уволил Юлиана Нагельсманна после вылета сборной в 1/8 финала ЧМ-2026. Руководство планирует пригласить на его место Юргена Клоппа.

DFB разорвал контракт с Нагельсманном после неудачного ЧМ-2026 и планирует переговоры с Клоппом
Фото: x.com/FabrizioRomano

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом после неудачного выступления сборной Германии на Чемпионате мира ФИФА 2026 года. DFB намерен провести переговоры с бывшим тренером "Ливерпуля" и "Боруссии" Юргеном Клоппом. Об этом сообщили в DFB, передает УНН.

Детали

Сегодня представители руководства и наблюдательного совета компании DFB GmbH & Co. KG, по рекомендации президента DFB Бернда Нойендорфа, единогласно приняли решение о расторжении договорных отношений с главным тренером Юлианом Нагельсманом с немедленным вступлением в силу

- говорится в сообщении.

Юлиан Нагельсманн уже накануне во время конференции обратился к руководству федерации с просьбой освободить его от обязанностей после неудачного выступления сборной Германии на Чемпионате мира ФИФА 2026 года, проходящем в США, Канаде и Мексике. Эта просьба была удовлетворена представителями компании и наблюдательным советом.

Немецкий футбольный союз (DFB) хочет выразить искреннюю благодарность Юлиану Нагельсманну за работу, которую он провел с сентября 2023 года. Он олицетворял высокий уровень преданности делу и исключительную амбициозность. Юлиан Нагельсманн также является чрезвычайно добросовестным и искренним человеком, которого мы все высоко ценим

- заявил Бернд Нойендорф.

Вместе с главным тренером Юлианом Нагельсманом свои посты покинут также его двое помощников - Бенджамин Глюк и Бенджамин Хюбнер. DFB выражает им искреннюю благодарность за их преданность делу.

Что касается назначения преемника, руководство DFB теперь намерено провести переговоры с Юргеном Клоппом, который уже выразил общую готовность занять эту должность

 - добавили в федерации.

Кроме того, во время сегодняшнего заседания представителей руководства и наблюдательного совета спортивный директор Андреас Реттиг объявил, что по личным причинам не будет продлевать свой контракт, который действует до конца года. Он уже сообщил об этом решении президенту DFB еще до начала этого года чемпионата мира по футболу.

Дополнение

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии в июле 2023 года. Под руководством Нагельсманна сборная Германии провела 37 игр, в которых одержала 23 победы, 6 ничьих и потерпела 8 поражений.

Нагельсманн выводил "Бундестим" на Евро-2024, где в 1/4 уступил будущему чемпиону - сборной Испании, а в этом году вывел сборную на ЧМ-2026, где уже в 1/8 финала команда уступила в серии пенальти сборной Парагвая.

Бывший тренер "Майнц 05", "Боруссии" и "Ливерпуля" остается без работы с 2024 года после того, как покинул "Ливерпуль". В "Ливерпуле" Клопп становился чемпионом Англии, завоевывал Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА.

Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти30.06.26, 02:35 • 20849 просмотров

Павел Башинский

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