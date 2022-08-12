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Некоторые граждане решают возвращаться на Донетчину, несмотря на обязательную эвакуацию – ОВА

Киев • УНН

 • 171722 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Некоторые жители Донецкой области возвращаются в регион, несмотря на распоряжение Правительства об обязательной эвакуации населения с этих территорий. Об этом на брифинге сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Некоторые граждане решают возвращаться на Донетчину, несмотря на обязательную эвакуацию – ОВА

Цитата

“С начала полномасштабного вторжения из 1 млн 670 тысяч сейчас остаются около 350 тысяч населения. Эта цифра несколько плавающая – от 350 до 380 тысяч, потому что некоторая часть решает возвращаться”, – констатировал он.

Детали

В то же время Кириленко добавил, что после того, как Правительством было предоставлено распоряжение о проведении обязательной эвакуации – сейчас проводится целенаправленная эвакуация по определенным областям.

Дополнение

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что большое количество населенных пунктов юга и востока Украины зимой останутся без света и отопления, поэтому уже сейчас необходимо эвакуироваться.

При этом, по ее словам, с начала августа во время обязательной эвакуации из Донецкой области выехали почти 4 тыс. человек, а из временно оккупированных территорий – 12 тысяч.

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