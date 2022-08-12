Деякі громадяни вирішують повертатися на Донеччину попри обов’язкову евакуацію – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Деякі мешканці Донецької області повертаються у регіон попри розпорядження Уряду про обов’язкову евакуацію населення з цих територій. Про це на брифінгу повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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“Від початку повномасштабного вторгнення з 1 млн 670 тисяч зараз залишаються близько 350 тисяч населення. Ця цифра є дещо плаваючою – від 350 до 380 тисяч, тому що деяка частина вирішує повертатися”, – констатував він.
Деталі
Водночас Кириленко додав, що після того, як Урядом було надано розпорядження щодо проведення обов’язкової евакуації – зараз проводиться цілеспрямована евакуація по визначених областях.
Доповнення
Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що велика кількість населених пунктів півдня та сходу України взимку залишаться без світла та опалення, тому вже зараз необхідно евакуюватися.
При цьому, з її слів, з початку серпня під час обов’язкової евакуації з Донецької області виїхали майже 4 тис. осіб, а з тимчасово окупованих територій - 12 тисяч.