Девять областей Украины ведут переговоры о сотрудничестве с американскими штатами: какое соглашение на подходе

В Офисе Президента состоялось совещание с руководителями областных военных администраций по усилению сотрудничества между регионами Украины и американскими штатами. Как сообщили в ОП, сейчас девять украинских областей ведут переговоры с представителями американских штатов, передает УНН.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита провел совещание с участием министра иностранных дел Андрея Сибиги, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой и руководителей областных военных администраций по усилению сотрудничества между регионами Украины и американскими штатами.

"Есть задача от Президента Владимира Зеленского по внедрению единого, комплексного коммуникационного механизма между регионами Украины и регионами других стран, в частности штатами США. Мы должны системно работать над тем, чтобы наладить эффективное взаимодействие", - отметил Микита.

По его словам, сейчас девять украинских областей ведут переговоры с представителями американских штатов. В частности, вскоре будет подписано соглашение между Запорожской областью и штатом Пенсильвания.

Участники совещания договорились объединить усилия и создать площадку для непосредственных контактов между руководителями ОВА, Министерством иностранных дел и Посольством Украины в Соединенных Штатах Америки.

Сотрудничество будет охватывать культуру, образование, здравоохранение, социальную и гуманитарную сферы. Отдельно будет предусмотрено взаимодействие между университетами, больницами, учреждениями культуры, спортивными школами и реабилитационными центрами.

"Уверен, что сотрудничество между регионами Украины и штатами США получит новую динамику, которая позволит усилить украинские регионы и общины, а также поможет наладить прочную связь между двумя народами и украинцами, которые сейчас проживают в Соединенных Штатах Америки", - подытожил Микита.

В целом подписаны уже четыре меморандума: между Киевщиной и штатом Вашингтон, между Киевщиной и штатом Юта, между Житомирщиной и штатом Индиана, между Черниговщиной и штатом Миннесота.

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