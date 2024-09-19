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The Washington Post

Дев’ять областей України ведуть переговори про співпрацю з американськими штатами: яка угода на підході

Київ • УНН

 • 17344 перегляди

В ОП відбулась нарада щодо посилення співпраці між регіонами України та штатами США. Дев'ять українських областей ведуть переговори з американськими штатами, охоплюючи культуру, освіту, охорону здоров'я та інші сфери.

Дев’ять областей України ведуть переговори про співпрацю з американськими штатами: яка угода на підході

В Офісі Президента відбулась нарада з очільниками обласних військових адміністрацій щодо посилення співпраці між регіонами України та американськими штатами. Як повідомили в ОП, зараз дев’ять українських областей ведуть переговори із представниками американських штатів, передає УНН.

Деталі

Заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита провів нараду за участю міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової та очільників обласних військових адміністрацій щодо посилення співпраці між регіонами України та американськими штатами.

"Маємо завдання від Президента Володимира Зеленського щодо запровадження єдиного, комплексного комунікаційного механізму між регіонами України та регіонами інших країн, зокрема штатами США. Ми повинні системно працювати над тим, щоб налагодити ефективну взаємодію", – зазначив Микита.

За його словами, зараз дев’ять українських областей ведуть переговори із представниками американських штатів. Зокрема, незабаром буде підписана угода між Запорізькою областю та штатом Пенсильванія.

Учасники наради домовилися об’єднати зусилля та створити майданчик для безпосередніх контактів між очільниками ОВА, Міністерством закордонних справ та Посольством України у Сполучених Штатах Америки.

Співпраця охоплюватиме культуру, освіту, охорону здоров’я, соціальну та гуманітарну сфери. Окремо буде передбачена взаємодія між університетами, лікарнями, закладами культури, спортивними школами та реабілітаційними центрами.

"Упевнений, що співпраця між регіонами України та штатами США отримає нову динаміку, яка дасть змогу посилити українські регіони та громади, а також допоможе налагодити міцний зв’язок між двома народами та українцями, які зараз проживають у Сполучених Штатах Америки", – підсумував Микита.

Загалом підписані вже чотири меморандуми: між Київщиною та штатом Вашингтон, між Київщиною та штатом Юта, між Житомирщиною та штатом Індіана, між Чернігівщиною та штатом Міннесота.

В ОП зібрали очільників прифронтових регіонів: про що говорили13.09.24, 21:45 • 49076 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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